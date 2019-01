Polizeibericht: Fußgängerin wird bei „Grün“ erfasst

Ratingen Bei Dunkelheit, Nieselregen und Mischlicht.

(RP) Einen weiteren Verkehrsunfall mit einem Fußgänger meldet die Polizei. Am Samstagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Ratingen, mit einem schwarzen PKW VW Fox die Fester Straße, von welcher er an der Kreuzung Homberger Straße/Balcke-Dürr-Allee nach links in die Homberger Straße abbog. Dabei übersah er in der Dunkelheit, bei Nieselregen und Mischlicht von Straßenbeleuchtung sowie diversen anderen Lichtquellen, eine 57-jährige Fußgängerin. Diese überquerte nach Angaben der Polizei gerade die Homberger Straße, bei Grünlicht zeigender Fußgängerampel, auf einer Fußgängerfurt der Kreuzung in Richtung Balcke-Dürr-Allee. Die Ratingerin wurde vom VW erfasst und auf die Motorhaube des PKW geworfen. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie zur stationären ärztlichen Behandlung vorsorglich verblieb. Am PKW entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von wenigen hundert Euro.