Kreis Mettmann : Der Neandertaler als Ampelmännchen?

Kreis Mettmann Der Kreis prüft auf Anregung der Politik, ob die Umrüstung von Fußgängerampeln imagefördernd wäre.

Brigitte Hagling ist erfreut, sieht sie doch in Fußgängerampeln, deren rote und grüne Lichtsignale vom Piktogramm des Neandertalers geziert würden, ein „Alleinstellungsmerkmal für das Neanderland“. Wobei sie auch gegen ein stilisiertes Mammut oder das geschwungene „N“ des Neanderlandlogos grundsätzlich nichts hätte, sagt die 64-jährige Industriekauffrau. Schließlich gebe es auch im hessischen Friedberg einen Elvis Presley als Ampelmännchen. Der „King of Rock’n’Roll“ war in dieser Stadt einst als Soldat stationiert. Das rote Licht zeigt ihn stehend am Mikrofon, während er auf dem grün leuchtenden Signal seinen berühmten Hüftschwung in Szene setzt. Mainzelmännchen, Augsburger Kasperle oder Elvis Presley – kann da der Neandertaler überhaupt mithalten? Diese Sorge treibt die kreisangehörigen Städte indes nicht unbedingt um. „Lassen Sie das den Landrat lieber nicht hören“, raunt einer von mehreren befragten Pressesprechern, „aber die Identifikation mit dem Neandertaler ist ja jenseits der Stadt Mettmann nicht besonders groß.“ Und tatsächlich verweist der Sprecher der Stadt Monheim auf die Monheimer Gänseliesel, die schließlich auch ein Anrecht hat, als Ampel...frauchen? Ampel...weibchen? Ampel...liesel? in Erscheinung zu treten. So sehen es jedenfalls die Monheimer Bürger, die diesen Wunsch vielfach an die Stadtverwaltung herangetragen haben, erzählt Thomas Spekowius. Und deshalb prüft die Stadt zurzeit parallel, ob nicht viel eher die Gänseliesel auf Monheimer Ampeln zum Zuge kommen sollte.