Ratinger Traditionsveranstaltung: Neujahrslauf knackt Teilnehmerrekord

RATINGEN Fast 2000 Sportler meldeten sich an. Nahezu 80 ehrenamtliche Helfer hatten damit viel Arbeit.

Die Traditionsveranstaltung des beliebten Mehrspartenvereins hat in diesem Jahr mit 1939 Teilnehmern sogar den Rekord aus dem Jubiläumsjahr 2018 übertroffen. „Wir hatten noch nie so viele Schulen und Kitas, die bei den Bambini- und Schülerläufen mitgemacht haben“, sagt ASC-Geschäftsführer Ludger Lümmen. Sieben Schulen und zwölf Kitas meldeten über 800 Nachwuchssportler für die Läufe an. „Schon mit den Online-Anmeldungen konnten wir den Rekord fast erreichen, heute kamen noch sehr viele Nachmeldungen rein.“ So wurde hinter der Resonanz noch am Veranstaltungstag ein dicker Haken gemacht – Erwartungen deutlich übertroffen. In früheren Jahren war die Ausrichtung des Laufs deutlich leistungsorientierter und die Teilnehmerzahlen geringer. Mit der Konzentration auf den Breitensport, die Ex-Organisator Paul Jakob eingeführt hatte, stieg die Beteiligung deutlich. Jakob hatte das Zepter im vergangenen Jahr zum 40-jährigen Bestehen des Laufs abgegeben.