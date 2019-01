Gute Idee der Johann-Peter-Melchior-Schule: Grundschüler helfen Tierschützern

Lintorf Inspiriert durch das Lesen einer Schullektüre haben Viertklässler der Johann-Peter-Melchior Grundschule Geld für das Düsseldorfer Tierheim gesammelt. Und gleich noch eine Menge dazugelernt.

Ihre Schüler waren von der Geschichte um Oskar, der mit seinen Klassenkameraden als Engel verkleidet kurz vor Weihnachten durch den Ort zieht, um Gelder für bedürftige Tiere zu sammeln, so begeistert, dass sie es den Kindern aus der Geschichte gleich tun wollten. In Absprache mit den Elternvertretern der Klasse wurde das Projekt in die Tat umgesetzt. „Allerdings hatten wir beschlossen, dass die Kinder nicht wie Oskar und seine Freunde von Haus zu Haus ziehen, sondern in der eigenen Familie und bei Freunden nach Spenden fragen“, erzählte die Lehrerin.

„Ich fand es gut zu erfahren, was gut und was schlecht für die Tiere ist“, meinte Franziska am Ende der knapp zweistündigen Unterrichtseinheit, und Klassenkameradin Eva fügte hinzu, dass sie so viel Neues über Tiere gelernt habe. Am nächsten Tag erfuhren sie noch mehr. Die Klasse besuchte das Tierheim in Düsseldorf. „Dort war es sehr toll. Wir waren im Kleintierhaus. Da gab es Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel. Und wir durften Babykatzen streicheln“, schwärmte Jonas. Neben zahlreichen weiteren Informationen erhielten die Viertklässler zum Dank noch eine Urkunde. Sie hatten nämlich auch die gesammelten Spendengelder an die Tierschützer überreicht: über 600 Euro.