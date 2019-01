Kirche: Reliquienübergabe in der Klosterkirche St. Suitbertus

Ratingen (RP) Zur feierlichen Übergabe der Reliquien der seligen Franziskaner-Minoriten, Missionare und Märtyrer: Pater Michal Tomaszek OFMConv und Pater Zbigniew Strzalkowski OFMConv, die im Jahr 1991 in Pariacoto ( Peru) von Terroristen der Kommunistischen Kämpferorganisation „Sendero luminoso“ – „leuchtender Pfad“ ermordet wurden und im Jahr 2015 von Papst Franziskus selig gesprochen wurden, lädt die Gemeinde St.

Am Sonntag, 27. Januar, werden die Reliquien im Hochamt um 10.30 Uhr feierlich übergeben. Im Anschluss findet ein Empfang im „Atrium“ des Gemeindezentrums statt. Zur Vorbereitung der Feierlichkeiten wird es zudem eine Ausstellung in der Kirche sowie Vorträge über das Leben der Seligen und über die Bedeutung von Reliquien geben. Die Festwochen beginnen bereits am heutigen Montag, 7. Januar, um 18 Uhr, danach um 19 Uhr berichtet Pater Gregor Romanski über das Leben der seligen Märtyrer, die seit 1990 als Missionare in Peru tätig waren.