HEILIGENHAUS : 110 Sternsinger ziehen durch die Stadt

Die Heiligenhauser Sternsinger standen am Samstag an der Aldi Passage auf der Hauptstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Am Wochenende hatten sie ihren großen Auftritt am Selbecker Markt. Morgen sind sie zu Gast im Rathaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Auch in diesem Jahr ziehen die festlich gewandeten kleinen Könige mit selbst gebastelten Sternstab und Krönchen wieder durch die Stadt, klingeln und singen fröhlich an Haustüren und sammeln Spenden für die Menschen, denen es nicht so gut geht.

Die Sternsinger der katholischen Kirche trotzen dabei traditionell sämtlichen Wetterlagen, um als „Kaspar, Melchior und Balthasar“ den guten Zweck zu unterstützen. Am Samstag sangen sie auch wieder am Selbecker Markt und der Aldi-Passage. Insgesamt sind etwa 110 Sternsinger in diesem Jahr unterwegs.

INFO Buchstaben und Bedeutung Die bekannten Buchstaben 20*C+M+B+17“, die die Sternsinger hinterlassen, stehen nicht etwa für die heiligen drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar. Es ist die lateinische Wendung: „Christus mansionem benedicat“, was „Christus segne dieses Haus“ bedeutet.

Im Vorjahr waren insgesamt 100 Kinder an der Sternsingeraktion beteiligt, sie konnten eine Summe von 33.570 Euro zusammentragen. Es gab auch schon Rekorde zu vermelden. Zu den Kindern hat sich seit einigen Jahren auch eine Gruppe erwachsener Sternsinger gesellt. Der Nachwuchs sei immer eine der größten Herausforderungen für das Gelingen der Sternsingeraktion, weiß Organisator Michael Hoffart. Das sei nicht nur dem demografischen Wandel geschuldet, sondern „auch der Fülle an Freizeitaktivitäten gegenüber früheren Zeiten“, sagt er.

„Viele Kinder im Kindergartenalter haben bereits die ersten Berührungspunkte mit der Sternsingeraktion dadurch, dass die Kindergärten St. Josef, St. Ludgerus und Hetterscheid mit ihren Gruppen unterwegs sind. Auch die Suitbertus-Grundschule unterstützt die Sternsingeraktion sehr intensiv“, sagt Hoffart. „In der Kommunionvorbereitung ist die Sternsingeraktion ein fester Bestandteil der Gruppenarbeit. Nahezu alle Kommunionkinder gehen an einem Tag mit ihren Kommuniongruppen Sternsingen. So machen auch in den Folgejahren einige Kinder weiter mit bei der Sternsingeraktion.“



Heiligenhaus : Sternsinger bringen Segen in den Alltag

zurück

weiter

Ihn und seine Mitstreiter freut aber vor allem: „Den meisten Kindern, die bei der Aktion mitmachen, macht es große Freude, einmal im Jahr etwas für Kinder zu tun, denen es nicht so gut geht, wie den meisten hier bei uns in Deutschland.“ Und zum Jahresbeginn wird auf sie immer schon gewartet: „Der Empfang der Sternsinger an den Haustüren der Stadt ist beim überwiegenden Anteil der Bevölkerung sehr freundlich und herzlich“, so der Organisator.

„Viele der Besuchten sind sehr gerührt, wenn die Kinder ihre Lieder singen und den Segen Gottes in die Häuser unserer Stadt tragen. Viele warten bereits auf den Besuch der Sternsinger.“ Bereits seit vielen Jahren werden traditionell die Projekte „Sant Chavara Kala Niketan“ von Pater James in Indien unterstützt, sowie das Kinderpastoral „Pastoral da Criança“ und „Cultura pela Paz“ (Kultur für den Frieden), beide von Bischof Bernardo in Óbidos / Brasilien. „Wir Organisatoren wünschen uns, dass sich auch in Zukunft so viele Ehrenamtliche engagieren, um den großen Umfang der Sternsingeraktion hier in Heiligenhaus weiterhin zu gewährleisten. Wir wünschen uns auch, dass viele Eltern ihre Kinder motivieren mitzumachen, denn wenn sie einmal dabei sind, dann sind die meisten Kinder begeistert“, sagt Hoffart.