Die gute Tat: Lichtblicke unterstützt vier Projekte

Ratingen Auch die Astrid-Lindgren-Schule profitiert von der Aktion von Radio Neandertal.

Jeweils 2500 Euro von der Aktion Lichtblicke gehen an die Awo Kindertagesstätte Bollenberger Busch in Haan für ein Musikprojekt, das allen Kindern einen frühen Zugang zur musikalischen Bildung ermöglicht. Die Astrid-Lindgren-Schule in Ratingen bekam Geld für das Projekt „Alle Kinder sollen am Ende der Grundschulzeit schwimmen lernen“ in Zusammenarbeit mit dem Sportverein ASC Ratingen.