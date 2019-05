Ratingen : Wo Golfer gerne die Aussicht genießen

Ratingen Der Golfclub Hösel feiert in diesen Jahren sein 40-jähriges Bestehen. Der Verein sticht nicht nur durch seine zwei 18-Loch-Plätze hervor.

Der Blick von der Terrasse des Clubhauses in die Weite hat Seelenbalsamcharakter: Natur pur soweit das Auge reicht, riesige gepflegte Rasenflächen, alter Baumbestand, Gewässer, Biotope, am Horizont nichts als Wald. Vereinzelt in der Ferne der ein oder andere Spieler, es regnet. Und doch ist der großzügige Parkplatz gut gefüllt.