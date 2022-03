Fußball, Bezirksliga : 04/19-Reserve empfängt wiederstarktes Schlusslicht

Trainer Thorsten Ridder und 04/19 II erwarten den DSC. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nach dem tollen 6:2-Sieg im Derby beim SV Hösel muss Ratingen 04/19 II nun in der Fußball-Bezirksliga wieder auf den Boden der Realität zurückkehren, wenn es Sonntag den Tabellenletzten DSC 99 empfängt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pierre-Claude Hohn

In der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga hätte sich wohl jeder gefreut, gegen den Düsseldorfer Traditionsverein spielen zu können. Zu schwach war der DSC 99, um mithalten zu können. In der Regel war es so, dass die Gegner sich sicher sein konnten, klar und deutlich oder sogar zweistellig zu gewinnen.

Doch in der Winterpause hat sich bei den Derendorfern viel geändert. Die Mannschaft will nicht absteigen und hat dafür einiges in die Wege geleitet. So wurden neue Spieler verpflichtet. Und siehe da, die Mannschaft zeigt wieder Moral, die neuen Spieler haben eingeschlagen. So ist das sensationelle 2:2 des DSC gegen den souveränen Spitzenreiter FC Büderich zu erklären. Zwar sind die DSCler immer noch Schlusslicht der Bezirksliga, doch beträgt der Rückstand zum rettenden elften Platz nur noch sechs Punkte. Und solch ein Rückstand ist grundsätzlich aufzuholen. Das weiß auch die neuformierte Mannschaft des DSC. Entsprechend geht das Team mit breiter Brust in die nächsten Spiele.

Und da steht nun am Sonntag (13 Uhr) die Auswärtsaufgabe bei Ratingen 04/19 II an. Dessen Co-Trainer Holger Sturm weiß das alles ganz genau und muss viel psychologische Arbeit leisten, damit seine Mannschaft nach dem tollen 6:2-Sieg im Derby beim SV Hösel wieder auf den Boden der Realität zurückkehrt. „Ich weiß genau, wie schwer das ist bei unserer jungen Mannschaft. Aber gefeiert haben wir genug. Jetzt gilt es, den Gegner ernst zu nehmen, ansonsten erleben wir eine böse Überraschung“, sagt Sturm. Zudem zeigt das 2:2 gegen Büderich, wie stark die Moral beim DSC ist. 2:0 führte Büderich standesgemäß, ehe der DSC noch zum Ausgleich kam.