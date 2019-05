Heiligenhaus : Täter stehlen Lenkrad aus BMW

Trotz sofortiger Fahndung können die beiden Männer entkommen.

Heiligenhaus (RP) Ein Anwohner vom Herberger Weg im Heiligenhauser Ortsteil Isenbügel wurde in der Nacht zu Freitag gegen 1.50 Uhr von verdächtigen Geräuschen geweckt. Als er nach der Ursache schaute, bemerkte er zwei bislang noch unbekannte männliche Personen, die sich in verdächtiger Art und Weise an einem schwarzen BMW zu schaffen machten, der in einer Garagenzufahrt parkte.