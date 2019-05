Einkaufen : So prickelnd! Limonaden selbstgemacht

Kreis Mettmann Schon die Geschmacksrichtungen wirken erfrischend: Kiwi, Mango, Blaubeer-Ingwer, Pink Grapefruit. Limos sind in der Gastronomie das Trendgetränk der Saison – ein Vorbild auch für zu Hause.

Noch ist es ruhig im Café Extrablatt an der Mittelstraße in Hilden. So früh am Morgen sind die Mitarbeiter dabei, das Frühstücksbuffet anzurichten. Chillige Jazzmusik mit lateinamerikanischen Klängen läuft im Hintergrund, die aufgehende Sonne wirft ihre Strahlen auf die orangefarbenen und gelben Markisen und sorgt so in den Räumen für warmes Wohlfühllicht. „Um diese Uhrzeit wird natürlich eher Milchkaffee bestellt, aber unsere selbstgemachten Limonaden sind zunehmend auch gefragt, vor allem im Laufe des Tages“, sagt Mitarbeiter Joshua.