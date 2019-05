Frau der Woche : Claudia Amm besucht wieder Ratingen

Ratingen Die Schauspielerin liest am Himmelfahrtstag aus einem eher unheiligen Text. Das passt ins Programm des Ratinger Tragdöchens.

Sie ist aber auch die Schauspielerin, die an vielen Richtung weisenden, großen Theatern große Frauenrollen gespielt hat. Es ist die Schauspielerin, die bei der Hamburger Theaternacht 2011 mit dem Rolf-Mares-Preis ausgezeichnet wurde. Diese Claudia Amm, die für noch viel anderes, Gutes, in der Schauspielerei steht – sie kommt wieder einmal nach Ratingen zu einer Lesung.

Die Lesung ist am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), um 20 Uhr in der Buchhandlung Peter und Paula, Grütstraße 3 – 7 in Ratingen.

Einmal ist es die langjährige Freundschaft mit Anne Gansen und Bernd Schultz vom Tragödchen, die für ihre enge Bindung zu Ratingen steht und sie schon häufig hierher geführt hat. Andererseits gibt es die Tatsache, dass Claudia Amm von der Witwe des ehemaligen Kinderarztes Dilg adoptiert worden ist; das aber nicht als Kleinkind, sondern später. So kann man also auch Ratingerin werden. Und nun hat sie sich wieder einmal angesagt, zudem an einem christlichen Feiertag, wenn sie mit – sagen wir es mal so – einem eher unheiligen Text auftritt: „Marias Testament“ von Colm Toibin.