Fußball : Für 04/19 geht es jetzt um Platz vier

Ratingen Der Ratinger Cheftrainer Alfonso del Cueto hofft vor der Partie bei TuRU Düsseldorf auf den nächsten Auswärtssieg und eine deftige Revanche. Beim Hinspiel verlor 04/19 unglücklich gegen das Team aus der Landeshauptstadt.

Der Spielplan der Oberliga Niederrhein meint es in der Endphase der laufenden Spielzeit nicht sonderlich gut mit Ratingen 04/19. Nicht nur, dass die Mannschaft von Trainer Alfonso del Cueto ihre letzten beiden Saisonspiele auswärts absolvieren muss, mit TuRU Düsseldorf wartet morgen (15 Uhr), wie schon dreimal zuletzt, ein Gegner, der rechnerisch noch absteigen kann.

Für del Cueto scheint der Abstiegskampf der Düsseldorfer jedoch gelaufen: „Da passiert nichts mehr. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn TuRU noch absteigt“, glaubt der RSV-Trainer vor dem kommenden Auswärtsspiel in Düsseldorf. Angesichts der Tabellensituation könnte der Spanier Recht behalten: Die Düsseldorfer liegen zwei Spieltage vor dem Ende der Saison mit 45 Punkte auf Platz zehn, Union Nettetal mit 39 Punkte auf dem ersten Abstiegsplatz (Platz 15). Zudem kommt die um zehn Tore bessere Tordifferenz für die Mannschaft aus der Landeshauptstadt. Trotzdem geht Ratingens Cheftrainer vor dem Derby von einer knappen Partie aus. „Es wird mit Sicherheit nicht einfach, dort zu gewinnen. Da es um so gut wie nichts mehr geht, werden beide Mannschaften nach vorne spielen. Außerdem will sich Düsseldorf bei ihrem letzten Heimspiel ordentlich von ihren Fans verabschieden“.