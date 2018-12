Freizeit: Vorerst geht es am Blauen See weiter

Ratingen Zwei Tage vor Heiligabend bekamen die Pächter ihre Verträge — diesmal mit einer Kündigung. Kreis will UBZ fördern.

Es war nicht der Postbote, sondern ein Mitarbeiter der Gräflich Speeschen Zentralverwaltung, der den wichtigen Brief übergab: Zwei Tage vor Heiligabend bekam Heike Klimmeck-Kohnen, Chefin des beliebten Märchenzoos am Blauen See, ihre Pachtverlängerung um ein weiteres Jahr zugestellt. Diese kurzfristigen Verträge sind für die Pächter am Blauen See nichts Neues. Doch diesmal enthielt das Schreiben, das bis heute bitteschön unterschrieben zurückgeschickt werden muss, eine „definitive Kündigung“, so Klimmeck-Kohnen. Das sei neu, wirft sie aber nicht um: Denn bekanntlich will die Stadt das Gelände erwerben, um es – in welcher Form auch immer – herzurichten.