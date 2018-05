Brand in leerstehender Villa : Polizei geht von Brandstiftung in Hösel aus

Hösel Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Gebäude an der Hugo-Henkel-Straße in Hösel alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einheiten standen bereits mehrere Räume und der Dachstuhl der leerstehenden Villa im Vollbrand.

Da es sich um ein unbewohntes, verfallenes Objekt handelte, wurden im ersten Angriff keine Feuerwehrleute in das brennende Gebäude geschickt. Alle Löschmaßnahmen wurden von außen vorgenommen. Brandexperten vom Kommissariat 11 in Mettmann haben die Ermittlungen aufgenommen. Da technische Ursachen für den Brand im stromlosen Gebäude nahezu auszuschließen sind, ist nach ersten Einschätzungen der Polizei eine Brandstiftung in der Villa mehr als wahrscheinlich.

Ob diese Brandstiftung durch noch unbekannte Täter fahrlässig oder vorsätzlich geschah, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gebäude- und Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 250.000 Euro. Bisher liegen der Ratinger Polizei und dem Kommissariat 11 aus Mettmann noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der Verursacher vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen.



Ein Feuerwehrmann musste während der Löscharbeiten mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen. Im Einsatz waren Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Standorte Hösel, Eggerscheidt, Mitte, Lintorf und aus Breitscheid. Ein Notarzt kam aus Velbert an die Einsatzstelle.

(kle)