Ratingen : Fahrbahn der Bruchstraße wird ab Montag erneuert

Ratingen Die Buslinie O 15 ist von der Maßnahme betroffen und wird eine Umleitung fahren. Die Rheinbahn informiert darüber.

Das Tiefbauamt saniert ab Montag, 28. Mai, die Fahrbahndecke der Bruchstraße. Dabei werden Einbauteile ausgetauscht, die Fahrbahn wird vier Zentimeter tief abgefräst, eine neue Asphaltschicht wird aufgebracht. Es handelt sich um eine Straßenunterhaltungsmaßnahme, für die kein Straßenbaubeitrag erhoben wird.

Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt erstreckt sich von der Straße "Auf der Aue" bis zur Feldstraße und wird etwa vier Wochen dauern. Der zweite Bauabschnitt von der Feldstraße bis zur Straße "Am Pfingsberg" wird weitere vier Wochen in Anspruch nehmen.

Während der Sanierungsarbeiten ist die Befahrbarkeit der Bauabschnitte nur für Anwohner möglich. Aus diesem Grund fährt die Rheinbahn-Linie O15 während der gesamten Bauzeit eine Umleitung. Entsprechende Hinweise zur Verlegung der Haltestellen wurden bereits vor Ort durch die Rheinbahn aufgestellt. Für den Mitte Juli geplanten Asphalteinbau sind kurzzeitige Vollsperrungen der Fahrbahn unumgänglich.

Da Straßenbauarbeiten witterungsabhängig sind, können sich bei andauernd schlechtem Wetter die Ausführungszeiträume verschieben. Mit Blick auf die Linie O15 fahren die Busse in Richtung Evangelisches Krankenhaus ab der verlegten Haltestelle "Fester Straße" eine Umleitung, in Gegenrichtung ab der Haltestelle "Hubertusstraße". Fogende Haltestellen werden verlegt oder entfallen: In Richtung Evangelisches Krankenhaus wird die Haltestelle "Fester Straße" etwa 80 Meter vorverlegt, und die Haltestelle "Auf der Aue" wird auf die Fester Straße vor die Hausnummer 80 verlegt.



In Gegenrichtung wird die Haltestelle "Auf der Aue" auf die Fester Straße gegenüber der Hausnummer 76 verlegt.

In beiden Richtungen entfallen die Haltestellen "Rodeskothen", "Hegelstraße", "Eisenhüttenstraße", "Am Pfingstberg", "In den Birken" und "Froebelweg". Bitte stattdessen die Esatzhaltestelle auf der Fester Straße vor den Hausnummern 57 und 58 nutzen.

Durchsagen in den Bussen werden die Kunden zusätzlich informieren.

(RP)