Kreis Mettmann: Viele Menschen suchen Hilfe

Kreis Mettmann 2017 wurden im Bereich der Selbsthilfe-Kontaktstelle vier Gruppen gegründet.

Die Angebote der Selbsthilfe-Kontaktstelle sind grundsätzlich kostenfrei, ihre Arbeit wird finanziert durch Fördermittel der gesetzlichen Krankenkassen, des Landes Nordrhein-Westfalen, des Kreises Mettmann und durch Eigenmittel des Trägers. Im vergangenen Jahr verhalf die SHK vier neuen Selbsthilfegruppen zum Start, die Unterstützung in den Bereichen Parkinson in Ratingen, Diabetes und Restless Legs in Velbert sowie zu psychischen Erkrankungen in Langenfeld anbieten.