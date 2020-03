Dank eines Zeugen : Polizei ermittelt Unfallfahrerin

Foto: dpa/Friso Gentsch

(RP) Einen Fahndungserfolg nach einer Fahrerflucht kann die Polizei in Heiligenhaus vermelden. Am Donnerstag konnte der Unfall auf einem Parkplatz an der Höseler Straße in Heiligenhaus geklärt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 17.15 Uhr rangierten mehrere Fahrzeuge auf dem dortigen Parkplatz. Hierbei übersah die Fahrerin eines weißen Kia beim Ausparken den zu diesem Zeitpunkt geparkten grauen Opel Corsa eines Halters aus Nettetal. Die Opelfahrerin gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, zur Warnung vor einer bevorstehenden Kollision noch gehupt zu haben. Es sei jedoch dennoch zu einer Kollision gekommen.

Anschließend habe sich die Fahrerin des Kia von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ein aufmerksamer Zeuge jedoch notierte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin und gab dies an die Geschädigte weiter.

Die Polizei leitete Ermittlungen an der Halteranschrift in Heiligenhaus ein und konnte den weißen Kia mit frischen Unfallschäden feststellen. Gegen die 59-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.