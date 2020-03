Handball : „Uns gehört die Zukunft“

Beni Daser ist Sportlicher Leiter des HC Düsseldorf und Trainer der B-Jugend, die in diesem Jahr in die Bundesliga aufsteigen will. Foto: RP/Christian Köster

Düsseldorf/Ratingen Der neu gegründete HC Düsseldorf will zu einer der ersten Adressen im Jugend-Handball werden. Das ist das Ziel von Beni Daser, dem Sportlichen Leiter und Trainer der B-Jugend, die sich anschickt, in die Bundesliga aufzusteigen, und dazu auch mit den Regionalliga-Senioren der SG Ratingen trainiert.

Große Ziele hat der Handball-Club Düsseldorf. „Wir wollen in Deutschland eine erste Adresse in Sachen Jugend-Handball werden“, sagt Beni Daser. Der 39-Jährige ist unter anderem Sportlicher Leiter und Übungsleiter bei dem reinen Handballklub, der erst im vergangenen Jahr gegründet worden war.

Dass die Macher des HCD um ihre Vorsitzenden Roman Perschke und Klaus Wischnitzky ihre ehrgeizigen Ziel nicht zu hoch gesteckt haben, das will Daser mit der B-Jugend-Mannschaft demonstrieren, die er aktuell trainiert. Seine Schützlinge klopfen derzeit mit Vehemenz an das Tor zur Bundesliga. Neben ihrem regulären Jugend-Training ist diese Mannschaft auch regelmäßig zu Gast in der Sporthalle Gothaer Straße in Ratingen West, wo sie gemeinsam mit den Regionalliga-Senioren der SG Ratingen trainiert. Das bezeichnen beide Seiten als „win-win-Situation“.

Info Sieben Jugend-Teams gibt es beim HCD Mitglieder Der HC Düsseldorf hat aktuell etwa 90 Mitglieder. Bis zur kommenden Saison wird sich diese Zahl nach Einschätzung des Vereins auf 110 erhöhen. Mannschaften Sieben-Jugend-Teams gehen beim HCD an den Start. Spielstätte ist die Halle am Waldstadion. www.hcduesseldorf.de

„Die B-Jugend ist derzeit unser Aushängeschild“, sagt Daser. „Mit ihr möchten wir in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen.“ Die Chancen dafür sind da. Die Mannschaft spielt aktuell in der Nordrheinliga, der höchsten Liga für B-Jugend-Mannschaften, und am 4. April in der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gegen Linden. Mit einem Sieg wäre das Achtelfinale erreicht. „Mal schauen wie weit wir da kommen“, sagt Daser.

Mit einem weiteren Erfolg und dem damit verbundenen Einzug in die Runde der letzte Acht wären die Handballer am Ziel ihrer Träume. „Erreichen wir das Viertelfinale, sind wir automatisch für die A-Jugend-Bundesliga der kommenden Saison qualifiziert“, erklärt Daser. Scheidet der HCD schon vorher aus und gelingt ihm der Schritt in die Eliteliga nicht auf diesem Wege, so bleibt ihm noch der Weg über die Qualifikationsrunde. Egal wie: Daser ist fest davon überzeugt, dass seinen Schützlingen die Zukunft in der Bundesliga gehört.

Das Besondere an dem HC Düsseldorf ist, dass der junge Klub sich ausschließlich auf die Arbeit mit dem Nachwuchs konzentriert und keine Seniorenabteilung hat. „Profi-Handball ist in Düsseldorf schwierig. Das hat die Geschichte gezeigt. Wir sind deshalb sehr weit davon entfernt, eine Seniorenmannschaft ins Rennen zu schicken. Sie ist auf Dauer ohne einen entsprechenden Sponsorenpool nicht seriös zu finanzieren“, sagt Daser.

Der frühere Rückraumspieler wurde beim ART groß, erlebte die Pleiten der Düsseldorfer Handballklubs in den vergangenen Jahrzehnten aus nächster Nähe mit. So auch den Untergang der HSG HSV/ART. Der HSV war damals für die Profimannschaft zuständig, der ART für die Jugendarbeit. Erstere war teuer, letztere erfolgreich.