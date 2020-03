Als Ergänzung : CDU: Telenotarzt-System auch für den Kreis Mettmann

Ratingen (RP) Die Absichtserklärung von NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann für den flächendeckenden Ausbau des Telenotarzt-Systems in Nordrhein-Westfalen nehmen die Christdemokraten jetzt zum Anlass, das Thema im Rahmen einer Kreisausschusssitzung zu behandeln. „Wir möchten natürlich, dass der Kreis Mettmann von Anfang an dabei ist, wenn der Startschuss für ein solches Projekt fällt“, so der Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Völker.

Konkret möchte die Union aber auch von der Verwaltung wissen, ob sich die Kreisverwaltung schon einmal mit dem Thema auseinander gesetzt hat. „In Aachen gilt der Telenotarztdienst als Erfolgsmodell und wird bereits seit 2014 eingesetzt. Daher ist diese Frage in einem Kreis wie Mettmann, wo gerade eine neue Rettungsleitstelle gebaut wird und auch bald mobile Retter im Einsatz sind, durchaus berechtigt“, so Völker.