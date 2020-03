Absagen : Veranstaltungen fallen bis Ende März aus

Ratingen Krisenstab: Die VHS-100-Jahr-Feier, Kultur-Abo-Aufführungen und die Spieletage wurden abgesagt.

Die Sorge um die wachsende Zahl der Corona-Infektionen sorgt für drastische Maßnahmen, die das öffentliche Leben betreffen. In Ratingen gibt es mittlerweile den ersten bestätigten Corona-Fall. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) hat jetzt beraten, wie der Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums zum Umgang mit Großveranstaltungen umgesetzt wird. Es wurde nun festgelegt, dass eine Reihe von bis Ende März geplanten Veranstaltungen nicht am vorgesehenen Termin stattfinden können.

Ziel ist es, die Veranstaltungen nachzuholen. In den nächsten Tagen und Wochen wird geprüft, ob und wann dies möglich ist. Genauere Informationen zu dieser Frage wie auch zu anderen Veranstaltungen werden folgen, teilte die Verwaltung jetzt in einem Schreiben mit.

Auch der Elterntanz in der Manege am kommenden Wochenende und die Abtauparty zum Abschluss der Eislaufsaison können nicht stattfinden.

Die Geschäftsführung der St. Marien-Krankenhaus GmbH hat beschlossen, bis auf weiteres alle Veranstaltungen für Patienten, Bürger und Interessierte zu verschieben. Betroffen von dieser Entscheidung sind insbesondere zunächst die Babymesse am 21. März sowie die Infoveranstaltung „Aktion: Ratingen gegen Darmkrebs“ am 25. März. Nachholtermine sollen zu gegebener Zeit bekannt gegeben, hieß es in einer aktuellen Mitteilung.