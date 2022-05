St. Peter und Paul Ratingen : Pfarrgemeinde wählt am Wochenende

Info

Aufgabe Der Pfarrgemeinderat (PGR) hat die Aufgabe, unter Wahrung der spezifischen Verantwortung des Pfarrers gemeinsam mit ihm und dem Pastoralteam das pastorale Wirken entsprechend den Herausforderungen im Seelsorgebereich so zu entwickeln und zu gestalten, dass die Kirche in den Lebensräumen und Lebenswelten der Menschen wirksam präsent ist. Dazu wird der Pfarrgemeinderat in jeder Sitzung ein angemessenes Maß an Zeit und Raum dem Hören auf Gottes Wort widmen.

Zukunft Die zukünftigen Aufgaben des PGR werden einerseits die oben formulierten sein und andererseits, bezogen auf die bevorstehende Kirchen- und Gemeindeentwicklung (Entwicklung größerer pastoraler Räume) – neu ausgerichtet werden müssen.

Der Fokus darf und kann nicht mehr auf die reine Interessensvertretung der einzelnen Teil-Gemeinden der Pfarrei gerichtet sein – dafür wären in erster Linie die Gemeinde-/Ortsausschüsse verantwortlich. Das Engagement soll vor allem den Blick auf die Entwicklung der Pastoral und des ‚Kirche- seins‘ in Ratingen im Hier und Jetzt, sowie in den nächsten vier Jahren, richten.