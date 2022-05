Im grünen Bereich von Heiligenhaus : Museumslandschaft wächst zusammen

Ein besonderer Thekentreff im Museum für die Macher der Abtskücher Museumstage: Das sind (von rechts) Ute Kranz, Hannes Johannsen, Monika Voß und Reinhard Schulze Neuhoff. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Vier Museen, noch eine Idee zum Jubiläumsreigen 2022: „Die Abtskücher Tage“ am 15. und am 21. Mai bieten Programm zwischen Literatur, Musik und Naturerlebnissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Köhnes

Nächste Premiere im Doppel-Jubiläumsjahr der Stadt: Im Mai feiern die vier Museen der Museumslandschaft Abtsküche erstmals gemeinsam den Museumstag. Und weil den Machern so viel eingefallen ist, wird es gleich zwei unterschiedliche Aktionstage geben.

Es klingt nach zwei einigermaßen ehrgeizig ausgewählten Daten, aber kalendarische Zufälle spielten mit: Am Sonntag, 15. Mai, ist auch Landtagswahl. Und der 21. Mai ist der Samstag des DFB-Pokalfinales (Freiburg gegen Leipzig). Das alles macht den Organisatoren um Geschichtsvereinschef Reinhard Schulze Neuhoff nicht unbedingt Kopfzerbrechen, doch Wirkungen dürfte der rappelvolle Terminkalender schon zeigen. Dahinter steckt eine inzwischen nicht mehr neue Erfahrung der Museumsmacher: „Es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Helfer zu finden, wie sie für die Museumsaufsicht nun einmal nötig sind“, sagt Schulze Neuhoff.

INFO Eintrittskarten im Vorverkauf Für das Konzert von „Licence zu chill“ gibt es Karten zum Preis von 15 Euro über ticket@museum-abtskueche.de oder telefonisch unter 0157 53285661. Dort gibt es auch die Tickets für den Steinbeck-Abend im Museum Abtsküche. Sie kosten acht Euro. Das Museumsteam weist auf eine kleine Besonderheit hin: Da die Mitarbeiter ehrenamtlich arbeiten, könne eine Rückmeldung mehrere Tage dauern. Die Perspektive Die Museumsmacher denken darüber nach, an „neanderticket“ anzudocken. Das würde den Vorverkauf online erleichtern. Entschieden ist darüber noch nicht.

Die Abtskücher Tage bieten insofern auch die Chance, mit Museumsfachleuten und -liebhabern ins Gespräch zu kommen. Für den Fall, dass Interesse an einem ziemlich besonderen Ehrenamt besteht.

An Einblicken in das vielfältige Tun wird es am Aktionstag, 15. Mai, garantiert nicht mangeln. So sieht der Stundenplan für das Museum Abtsküche aus: von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr gibt es einen Filz-Workshop für Kinder, von 12 bis 14 Uhr werden Kinderspiele aus alten Zeiten vorgestellt. Und von 15 bis 16 Uhr ist Kinder-Yoga.

Parallel dazu läuft im Umweltbildungszentrzum ein offenes Entdeckercamp mit Bastelangeboten für Kinder, Besichtigungsrunden durch den Kräutergarten – und Stockbrot am Lagerfeuer.

Ins Waldmuseum kommen um 12 Uhr Ute Kranz und Svenja Johannsen mit einer „Waldsession“, bestehend aus Musik und (literarischen) Gedanken zum Thema „Zeit“. Um 14 Uhr schließen sich für zwei Stunden „Märchenmomente“ an. Zum Lernprogramm gehören eine kleine Kräuterkunde, eine Schau zur Waldentwicklung in Heiligenhaus während der vergangenen 125 Jahre und die Gelegenheit, die hauseigenen Bienenkörbe zu besichtigen. Eine völlig harmlose Angelegenheit sei letzteres, verspricht Förster Hannes Johannsen. Das Feuerwehrmuseum schließlich bietet einen speziellen Shuttledienst zwischen den Museen an: Dafür wird ein Oldtimer aus Museumsbeständen poliert und aktiviert.

Am Samstag darauf, 21. Mai, dreht sich, wiederum im Museum Abtsküche, ab 17 Uhr, alles um den amerikanischen Schriftsteller und Nobelpreisträger John Steinbeck. Eine Lesung mit Musik und Soundcollage. Sie ist dem Mann gewidmet, dessen Vorfahren aus Heiligennaus stammten. Das weiß man, seit die Heiligenhauser Publizistin Ruth Ortlinghaus die Familiengeschichte erforscht und für eine Steinbeck-Biografie ausgewertet hat. Spitzfindige weisen seither darauf hin, dass der Großsteinbecksche Kotten allerdings bis Mitte der 1970er Jahre zu Homberg-Meiersberg gehört hatte. Ein Detail, das Literaturbegeisterte aber kaum davon abhalten dürfte, einen der bekanntesten Steinbeck-Texte (wieder) zu hören. Der Abend stellt sein Buch „Straße der Ölsardinen“ in den Mittelpunkt.