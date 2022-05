Ratingen West : Meisen haben sich auf dem Wasserspielplatz eingenistet

Ratingen West (RP) Der beliebte Wasserspielplatz in Ratingen West an der Heinrich-Hertz-Straße, unmittelbar am Rodelberg gelegen, wird in diesem Jahr voraussichtlich erst Anfang Juni öffnen können. Dies teilt die Stadt Ratingen jetzt mit.

Der tierische Grund für die Verschiebung: Bei Instandsetzungsarbeiten wurden in einem Mast brütende Meisen entdeckt. Ein Biologe wurde mit der ökologischen Begleitung des „Falls“ beauftragt.

Sobald der Meisennachwuchs flügge ist und der Wasserspielplatz für die Kinder freigegeben werden kann, wird die Stadt darüber informieren. Eltern und Kinder werden um Verständnis gebeten.