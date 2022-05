Festwochen in St. Benediktus : Der Kölner Domchor singt in Heerdt

Die Pfarrgemeinde St. Benediktus in Düsseldorf-Heerdt wird 175 Jahre alt. Sie feiert das im Mai mit mehreren anspruchsvollen Festkonzerten.

Die linksrheinische Kirchenmusik in Düsseldorf kann sich gegen die andere Rheinseite seit Jahrzehnten exzellent behaupten. Dazu zählt auch die anspruchsvolle und musikalische Arbeit von Kantor Peter Zimmer an St. Benediktus in Heerdt. Jetzt feiert die Pfarrgemeinde ihren 175. Geburtstag – auch mit einem feinen musikalischen Programm über drei Wochen.

Fulminanter Besuch an diesem Wochenende: Am Sonntag, 8. Mai, 18 Uhr, singt der Kölner Domchor in der Benediktuskirche, Alt-Heerdt 1. Unter Leitung von Domkapellmeister Eberhard Metternich trägt der Chor Werke von Giovanni Pierluigi Palestrina, Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter, Bob Chilcott und anderen vor. An der Orgel wird der renommierte Chor von Peter Zimmer begleitet.