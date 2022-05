Kontrolle vor Grundschule in Ratingen-Tiefenbroich : Junger Rollerfahrer schleift Polizisten 50 Meter mit

Ratingen Ein Polizeibeamter ist in Ratingen am Freitagmorgen bei der Kontrolle eines Motorrollers verletzt worden. Der jugendliche Fahrer schleifte den Polizisten etwa 50 Meter mit, bevor er selbst stürzte. Er stand unter Drogeneinfluss.

(RP) Am Freitagmorgen ist ein 47-jähriger Bezirksdienstbeamter der Polizei verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr hatte er den Verkehr an der Daniel-Goldbach-Straße beobachtet, als ihm ein jugendlicher Fahrer eines Motorrollers auffiel, der mit überhöhter Geschwindigkeit an der Gerhard-Teerstegen-Schule vorbeifuhr. Daraufhin gab der Bezirksdienstbeamte dem Jugendlichen per Hand ein Anhaltesignal, woraufhin dieser neben dem Polizeibeamten stoppte.