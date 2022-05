Wählen in Ratingen : Fast 17.500 Ratinger haben Briefwahl beantragt

Wählen in Ratingen

Ratingen Wer Briefwahl beantragen möchte, sollte die Unterlagen persönlich abholen oder im Briefwahlbüro seine Stimme abgeben. Online ist die Beantragung noch bis einschließlich Dienstag, 10. Mai, möglich.

(RP/kle) Wenn am Sonntag, 15. Mai, in Nordrhein-Westfalen der neue Landtag gewählt wird, haben auch rund 66.200 wahlberechtige Ratinger die Möglichkeit zur Stimmabgabe. Die 72 Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Obwohl in den Räumen keine Maskenpflicht besteht, wird den Wählern empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und Abstand zu halten.