Ratingen : Lintorfer City-Lauf: Busse fahren anders

Ratingen Am kommenden Sonntag geht es im Stadtteil wieder rund. Anwohner müssen mit Einschränkungen rechnen. Die RP zeigt, was wo gesperrt ist.

(RP/kle) Der Countdown läuft: Am nächsten Sonntag, 7. April, steigt zum 12. Mal der beliebte Citylauf in Lintorf – mittlerweile ein Klassiker (die RP berichtete bereits).

Zwischen 10.30 und 14.30 Uhr finden vier Läufe statt. Die Speestraße ist während der Dauer der kompletten Veranstaltung, also von ca. 10.30 bis 14.30 Uhr, zwischen der Straße Am Löken und Konrad-Adenauer-Platz für den Verkehr gesperrt.

Die Duisburger Straße ist ebenfalls nur in eine Richtung für den Verkehr freigegeben, nämlich vom Konrad-Adenauer-Platz in Richtung Breitscheider Weg.

Außerdem kann während der Jugend-, Haupt- und Seniorenläufe (ca. 11.45 bis 14.30 Uhr) der Breitscheider Weg von der Duisburger Straße aus nur als Einbahnstraße in Richtung Am Löken befahren werden. Die Straße Am Löken ist während des Laufs ebenfalls nur als Einbahnstraße vom Breitscheider Weg in Richtung Speestraße erreichbar.