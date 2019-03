Heiligenhaus: Stadt hat Wohn-Kapazitäten für Flüchtlinge frei

Heiligenhaus (RP) Im Rahmen der Zuweisungen durch die Bezirksregierung hat die Stadt Heiligenhaus Aufnahmeverpflichtung sowohl für nicht anerkannte Asylbewerber als auch für bereits anerkannte Asylbewerber. Hierfür gelten zwei unterschiedliche Aufnahmequoten.

Die Zuweisungsentscheidungen werden in der Regel bis spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Aufnahmetermin ausgestellt und an die Stadt Heiligenhaus weitergeleitet, sodass eine genaue Prognose für weitere Zuweisungen in diesem Jahr zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist. „Momentan Ist tendenziell zu erkennen, dass vermehrt Flüchtlinge zugewiesen werden, die im Klageverfahren gegen die Entscheidung zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft stehen und somit zwingend einer Kommune zugewiesen werden müssen“, teilt die Verwaltung mit. Die statistisch ausgewiesenen 22 freien Plätze in „sonstigen“ Wohnungenbeziehen sich auf Einzelplätze in teilbelegten Wohnungen. Vollständig leer stehende Wohnungen wurden bereits Ende 2019 gekündigt.