Lintorf: Grundschulbühne verwandelt sich in einen Räuberwald

Lintorf Dafür sind die knapp 120 Schüler aller vier Jahrgangsstufen der Heinrich-Schmitz-Schule im Rahmen einer Theaterwoche in die Rolle von Räubern, Graugnomen, Wilddruden und anderen unheimlichen Gestalten geschlüpft.

Mehrere Projektgruppen wurden gebildet, betreut von jeweils zwei bis drei Erwachsenen, die in den Klassenräumen und auf dem Schulhof die einzelnen Szenen einstudierten und auch gemeinsam analysierten, was vielleicht verbessert werden könnte. Für jede Gruppe gab es auch ein Coaching auf der Bühne in der Aula mit Theaterpädagogen Herbert Hasters. Er sparte nicht an Lob, kritisierte aber auch und gab hilfreiche Tipps, wie die Schauspieler das Publikum geschickter in ihren Bann ziehen können. „Ob die Choreographie am Ende zu 100 Prozent stimmt, ist relativ egal. Es ist viel wichtiger, dass die Kinder euphorisch dabei sind“, erklärte er den Betreuern. „Sagt nicht den anderen, was sie machen sollen und schaut nicht immer auf sie, was sie tun. Macht euer Ding, seid einfach Räuber“, meinte er an die Gruppe Schüler gewandt, die grade einen wilden Räubertanz auf der Bühne probten. Bei der Generalprobe am Freitag wurden erstmals alle Einzelzenen zusammen gespielt. Am Tag darauf gab es dann zwei Vorstellungen für Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte.