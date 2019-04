Heiligenhaus : Sportflug Niederberg startet durch in die Sommersaison

Heiligenhaus (RP) Die Segelflieger freuen sich über sonnige Tage: Bald ist es wieder so weit, dass die ersten Segelflugzeuge in den Frühlingshimmel gezogen werden. Damit die ersten Flugtage reibungslos ablaufen, war einiges an Vorarbeit nötig: Den ganzen Winter lang haben alle Flugzeuge des ansässigen Vereins Sportflug Niederberg aufwändige Wartungen durchlaufen, um zur Frühjahrszeit technisch einwandfrei und gut gepflegt aus der Halle geholt werden zu können.

