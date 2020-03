Ausstellung in Heiligenhaus : Kunst „all inclusive“ öffnet im Waldhotel

Vier Künstler des Offenen Ateliers der Bergischen Diakonie stellen dort ab dem 22. März aus.

Das offene Atelier in Wülfrath bietet Menschen mit und ohne Handicap Raum für künstlerischen Ausdruck, Austausch und Teilhabe am kulturellen Leben. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst im Waldhotel Heiligenhaus“ wird die Kunst des Quartetts nun erstmals in Heiligenhaus gezeigt und damit hat auch die Zusammenarbeit zwischen Waldhotel und dem offenen Atelier Premiere. Am Sonntag, 22. März, 11 Uhr, laden die Künstler zur Vernissage an die Heiligenhauser Parkstraße. Vom Foyer bis in den Wintergarten werden dort dann etwa 24 Werke, allen voran Gemälde, aber auch Lichtkunst, unter dem Titel „All inclusive“ zu sehen sein.