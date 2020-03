Tennis : Pradel wird in Essen erneut Deutscher Einzel-Meister

Ratingen Bei den 52. Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften des Tennisverbandes Niederrhein an der Essener Hafenstraße hat Marc Pradel vom Ratinger TC Grün-Weiß seinen Titel in der Altersklasse Herren 50 verteidigt.

Mit mehr als 500 Teilnehmern sind die Deutschen Senioren-Meisterschaften in Essen das größte Tennis-Hallenturnier in Europa, es ging um die Titel in den Kategorien Herren 40 bis 85 sowie Damen 40 bis 80 Jahre, wobei jeweils fünf Jahresstufen zusammengefasst wurden. Marc Pradel vom Ratinger TC Grün-Weiß spielte bei den Herren der Jahrgänge 1966 bis 1970 und war im 48 Spieler starken Teilnehmerfeld an Position eins gesetzt. Nach einem Freilos stieg er erst in der Runde der letzten 32 Spieler ein – das bedeutet aber immer noch jeden Tag ein Match. Im ersten hatte sein Gegner Michael Paul aus Bochum einen rabenschwarzen Tag erwischt, Pradel gewann mühelos 6:0, 6:0. In der zweiten Runde hatte es der RTC-Spieler mit Stefan Schenk vom Godesberger TK Grün-Weiß zu tun, der in der Runde zuvor sehr überzeugt hatte. Es zeigte sich aber, dass der Godesberger mit Pradels flachen Rückhand-Slice-Bällen überhaupt nicht zurechtkam und so 2:6, 2:6 verlor. In der dritten Runde traf der Ratinger in Lars Mosel aus Wilhelmshaven auf einen alten Bekannte, der sich aber am Tag zuvor bei seinem Spiel verletzt hatte und nun beim Stand von 0:3 aufgeben musste.