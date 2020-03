Noch freie Plätze : Nach der Schule zu den Johannitern

Der Hilfsdienst bietet Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst an.

Dabei kann man außerdem ins Berufsleben hineinschnuppern und sich persönlich weiterentwickeln. Blut- und Organfahrten machen, in den Johanniter Kindertageseinrichtungen in Erkrath und Hilden unter fachgerechter Anleitung Kinder betreuen oder (nach entsprechender Aus- und Fortbildung) Erste Hilfe lehren: All das ist bei den Johannitern im Kreisverband Mettmann möglich.