Ratingen : Ratinger Wochen gegen Wohnungslosigkeit

Ratingen (RP) „Vortrag, Gottesdienst, Workshop und eine Lesung! Wir haben für jeden was dabei“, sagt Katharina Müller, Mitorganisatorin des Lotsenpunktes, über das Veranstaltungsformat der Ratinger Wochen gegen Wohnungslosigkeit.

Den erfolgreichen Auftakt bildete in der vergangenen Woche ein Vortrag von Dr. Thorsten Heitkamp zum Thema „Wohnraumentwicklung in NRW“, der eine zunehmend angespannte Lage des Wohnungsmarktes in und um Düsseldorf prognostizierte.

Am kommenden Sonntag, 15. März, stellt sich um 12 Uhr das Projekt MoWing+ (Mobile Wohnraumsicherung in Ratingen) des SkF e.V. Ratingen in einem Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter und Paul vor.

Das Projekt hilft Ratinger Bürgerinnen und Bürgern, denen der Wohnungsverlust droht oder die ihre Wohnung bereits verloren haben. Es bildet somit einen Rettungsring und installiert ein nachhaltiges Hilfenetzwerk.

Wie man seine Chancen bei der Wohnungssuche erhöht, kann man in einem Workshop am Dienstag, 24. März, von 18 bis 19 Uhr in den Räumen der Wohnungslosenhilfe (Stadionring 19) erleben.

Der Workshop steht allen Interessierten offen, die zum Beispiel erfahren möchten, welche Unterlagen Vermieter vorgelegt werden müssen oder wo man am besten nach einer Wohnung suchen kann.

Den Abschluss wird am Mittwoch, 13. Mai, um 19 Uhr eine kostenfreie Lesung mit dem Bestsellerautor Richard Brox aus seinem Buch „Kein Dach über dem Leben“ im Wohnzimmer der Möbelkammer (Stadionring 19a) bilden.

Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich auf der Homepage des SkF e.V. Ratingen. Katharina Müller, eine Koordinatorin des Lotsenpunktes ergänzt: „Durch die Aufmerksamkeit für dieses Thema hoffen wir, auch neue Ehrenamtliche zu finden, die andere Menschen bei der Wohnungssuche begleiten und somit einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Stadtgemeinschaft leisten.“