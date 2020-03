Special Olympics : Fünf Medaillen trotz Verletzungspechs für Skiclub Lintorf

Lintorf Bei den Special Olympics Berchtesgaden 2020, den nationalen Winterspielen für Menschen mit geistiger Behinderung, starteten Jochen Aschenbroich und sein Unified-Partner Daniel Ockenfelds sowie Nicole Peters, deren Partnerin Alexandra Fabry kurzfristig verletzt ausfiel, für den Skiclub Lintorf.

Bei den Special Olympics Berchtesgaden 2020, den nationalen Winterspielen für Menschen mit geistiger Behinderung, waren auch zwei Teams des Skiclubs Lintorf am Start: Nicole Peters mit ihrer Unified-Partnerin Alexandra Fabry und Jochen Aschenbroich mit Unified-Partner Daniel Ockenfelds. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ traten rund 900 Athleten aus 13 Bundesländern, unter ihnen 69 Unified-Partner, in acht Sportarten an. Im Unified-Wettbewerb starten immer ein behinderter und ein nicht-behinderter Sportler gemeinsam. Hier wird angestrebt, möglichst abgestimmt gemeinsam eine gute Zeit zu erzielen.