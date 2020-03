Service : Hösel bekommt eine neue Post-Filiale

Bürger aus Hösel müssen nach Ratingen West fahren, um ihre Pakete abzuholen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Bisher mussten Bürger ihre Pakete in Ratingen West abholen. Das hat für viel Ärger gesorgt. Nun gibt es eine Lösung.

Noch müssen die Höseler Bürger ihre nicht zugestellten Pakete in der Postfiliale an der Erfurter Straße in Ratingen West abholen. Doch nun scheint eine Lösung für eine neue Filiale in Hösel in Sicht. „Wir sind auf einem richtig guten Weg“, sagte Postsprecher Rainer Ernzer auf Nachfrage. Es seien noch ein paar Kleinigkeiten zu regeln, „doch wir werden in nicht allzu ferner Zeit bekannt geben, wo und wann die neue Filiale in Hösel eröffnet“.

Im November des vergangenen Jahres bereits hatte die ehemalige Filiale im Hösel-Center überraschender Weise geschlossen. Jetzt meldeten sich auch Politiker zu Wort. „Seit Monaten gibt es in Hösel keine Postfiliale mehr. Nicht zugestellte Pakete müssen in Ratingen West abgeholt werden,“ sagt Andrea Kornak, grünes Mitglied im Bezirksausschuss Hösel/Eggerscheidt. Dies sei für Ältere, Mobilitätseingeschränkte und Bürger ohne Auto eine Zumutung, da mit erheblichem Zeitaufwand und Fahrtkosten verbunden.

Info Möglichkeit der Zweitzustellung Zweitzustellung Es gibt die Möglichkeit der Zweitzustellung. Die Kunden können dazu die Hotline unter Telefon 0228 4333112 anrufen und dort einen neuen Zustelltermin vereinbaren. Das dauert in der Regel zwei Tage, weil die Pakete aus der Filiale wieder abgeholt werden müssen. Der Vorteil: Der Kunde kann einen Wunschtag vereinbaren.

Andrea Kornak ergänzt: „Postfilialen gehören für mich zur unbedingten Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Ich kann ein solches Vorgehen nicht nachvollziehen und fordere von der Deutschen Post AG, aber auch von der Ratinger Verwaltung ein sofortiges Engagement.“

Die geschlossene Postfiliale in Hösel sei für die Bürger inakzeptabel. Die Ratinger CDU bemühe sich, zusammen mit Bürgermeister Klaus Konrad Pesch, schon seit Ende letzten Jahres intensiv um die Wiedereröffnung einer Partner-Filiale im Stadtteil.

„Die Post muss die Nahversorgung gewährleisten“, forderte nun auch unterstützend der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer kürzlich in einem Schreiben an die Deutsche Post AG. Der derzeitige Zustand ohne Versorgung mit Postdienstleistungen vor Ort sei nicht länger hinnehmbar.

Aus eigener Erfahrung weiß der CDU-Politiker, dass die Post-Filiale im Hösel-Center immer stark frequentiert war. In Hösel leben rund 8400 Bürger, und im direkt angrenzenden Stadtteil Eggerscheidt nochmals etwa 900.

Gerade für ältere Menschen sei es völlig unzumutbar, in einen anderen Stadtteil zu fahren, um eine postalische Grundversorgung zu erhalten, schrieb Beyer in seiner Aufforderung an die Post, die Lage ernst zu nehmen und schnellstmöglich eine Lösung zu finden.

Berthold Hoppe, Regionaler Politikbeauftragter NRW der Deutschen Post, schilderte in seiner Antwort den aktuellen Sachstand der seit Anfang November 2019 geschlossenen Partner-Filiale in Hösel wie folgt: „Die für Ratingen zuständige Vertriebsmanagerin hat eine Interessentin gefunden, die bereit wäre, in Hösel eine Partner-Filiale zu betreiben. Sie führt bereits eine Postfiliale in Ratingen, verfügt somit über entsprechende Postkenntnisse. Sie ist auf der Suche nach einem geeigneten Ladenlokal. Dies gestaltet sich leider schwierig. Wir sind auch wegen Leerständen in Hösel in Verbindung mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Ratingen und haben dahingehend um Unterstützung gebeten.“