Sparkasse : Per Video ein Darlehen beantragen

Die Sparkasse HRV bietet von ihrer Hauptfiliale in Hilden aus Kundenberatung nun auch digital an

Die Digitalisierung hält bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV) weiter Einzug. Das Kundenservicecenter der Sparkasse HRV am Hauptstandort in Hilden wird seit rund sechs Wochen mit einem neuen digitalen Beratungscenter (DBC) erweitert. Dieses „digitale Büro“, das etwa die Sparkasse Duisburg bereits seit mehr als einem Jahr nutzt, ist sowohl für die Beratung von Privatkunden als auch für Geschäftskunden im gesamten Geschäftsbereich gedacht. Die Sparkassen-Kunden können sich seit Anfang Februar über Telefon oder Video über Geldanlagen, Investitionsdarlehen oder Leasing beraten lassen, ohne dass sie in die Filiale kommen müssen. „Das geht auch vom Strand oder von der Baustelle“, sagt Oliver Radulovic, Direktor Vertrieb und Marketing. Einzige Voraussetzung ist eine Online-Vereinbarung mit der Sparkasse sowie ein Mobilfunktelefon oder, für die Beratung über Video, eine stabile Internetverbindung.

Das Geldinstitut will so den Übergang in die immer wichtiger werdende digitale Kundenbetreuung weiter forcieren. „Wir verbinden digitale Services mit persönlichem Kontakt“, heißt es seitens der Sparkasse HRV, die ihren Kunden den Gang in die Filiale für etwaige Beratungsangelegenheiten nun abnimmt. Beratung soll künftig vermehrt in den „digitalen Büros“, einem Callcenter ähnlich, ablaufen. Getätigt wird sie weiterhin von vier ausgebildeten Bankkaufleuten, die einem nicht mehr persönlich gegenübersitzen, sondern am Telefon oder sogar per Videofunktion beraten und Kundengespräche führen.