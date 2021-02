Aktion am Sonntag : Ratinger Kino macht mit bei bundesweiter Leuchtaktion

Ratingen Die Kinos wollen am Sonntag bundesweit auf sich und ihre Situation aufmerksam machen. Das Ratinger Haus macht mit, auch wenn es aktuell verhüllt ist.

(jün) Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für dich.“ werden am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr mehr als 300 Kinos in ganz Deutschland von außen durch besondere Beleuchtung erstrahlen. Auch das Ratinger Kino an der Lintorfer Straße macht mit. Zudem planen die Betreiber vor Ort und in den sozialen Netzwerken verschiedene Aktionen, die über den gemeinsamen Hashtag #kinoliebe sichtbar sein werden.