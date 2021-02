Coronazahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahl bleibt konstant

Kreis Mettmann Innerhalb der letzten Woche ist die Zahl der am Covid19-Virus Erkrankten im Kreis um knapp sieben Prozent gesunken, die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern aber um fast 19 Prozent.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 625 Infizierte, 1 mehr als am Donnertag. Davon leben in Erkrath 50 (-5; 5 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Haan 39 (+1; 7 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Heiligenhaus 59 (+3; 5 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 78 (+6; 11 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Langenfeld 95 (+4; 5 Neuerkrankungen), in Mettmann 58 (+3; 6 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Monheim 43 (+7; 8 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Ratingen 65 (-6; 3 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Velbert 118 (-9; 12 Neuerkrankungen, 20 genesen) und in Wülfrath 20 (-3; 1 Neuerkrankungen, 4 genesen).