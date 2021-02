Aktion der Betreiber : Kurzfilme an der Fassade des Scala-Kinos

Leverkusen Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für dich.“ werden am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr über 300 Kinos in ganz Deutschland von außen durch besondere Beleuchtung erstrahlen.

Auch das Leverkusener Programmkino Scala Cinema nimmt an dieser Aktion teil und lässt das Kino in lang vermisster Beleuchtung erstrahlen. In Kooperation mit dem örtlichen Kurzfilmfestival 2880 wird bei guten Wetterbedingungen zusätzlich eine Auswahl der Festivalfilme eine Stunde lang an die Hauswand des Scalas projiziert.