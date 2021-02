Corona-Auswirkungen : Pandemie lässt Kinozahlen einbrechen

Berlin Wann wird man wieder Filme auf der großen Leinwand sehen? Die Kinos sind wegen Corona seit Wochen wieder zu. Im vergangenen Jahr erlebten die Filmtheater einen enormen Einbruch der Besucherzahlen.

Die Pandemie hat die Besucherzahlen deutscher Kinos dramatisch einbrechen lassen. Im vergangenen Jahr wurden rund 38,1 Millionen Tickets verkauft - etwa 80,5 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von rund 68 Prozent, wie aus Zahlen der Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin hervorgeht.

„Dass 2020 für die Kinos dramatisch sein würde, hat sich schon beim ersten Corona-Lockdown Mitte März angekündigt“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Analyse.

Die Kinos waren schon im Frühjahr 2020 mehrere Wochen geschlossen, wegen der Abstandsregeln durften auch im Sommer und Herbst nur deutlich weniger Besucher in die Kinosäle. Seit November sind Filmtheater und andere Einrichtungen bundesweit wieder dicht, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Und was haben die Menschen 2020 im Kino geguckt? Die meisten Zuschauer hatten drei große Hollywood-Produktionen: die Actionkomödie „Bad Boys for Life“ mit Will Smith, der Thriller „Tenet“ und der „Star Wars“-Film „Der Aufstieg Skywalkers“. Auf dem vierten Platz landete die deutsche Komödie „Nightlife“.