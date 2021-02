Wettbewerb : Mit der Zeitung Kunstwerke schaffen

Ratingen Gymnasiallehrer Heiner van Schwamen hat seinen Weg gefunden, gegen den Corona-Blues anzugehen. Er hat eine Collage aus RP-Zeitungen geschaffen. Nun suchen wir Leser, die ähnliche Aktionen starten und verwirklichen wollen.

„Ich male seit vielen Jahren in meiner Freizeit“, sagt van Schwamen. So auch jetzt. Das Plus an Freizeit und ein kreatives Gen bescherte dem ehemaligen Gymnasiallehrer eines Morgens eine neue Idee. Inspiriert wurde er durch eine Samstagausgabe der Rheinischen Post. „Zeitung lesen ist für mich Kult und gehört seit vielen Jahren zu meinem Leben.“