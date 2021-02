Ratingen : Philippstraße: Jugendspielplatz kostet 275.000 Euro

Ratingen Die Spielfläche für Fußball und Basketball erhält einen vier Meter hohen Ballfangzaun mit Stadioncharakter. Als Oberfläche wird ein gelenkschonender Kunststoffbelag verbaut. Auf Anregung des Jugendrates wird der Bereich des Multifunktionsspielfeldes beleuchtet und mit Fahrradbügeln ausgestattet.

Die Stadt investiert weiter kräftig in die Infrastruktur und hat dabei vor allem die Kinder und Jugendlichen im Blick. Nun naht das nächste Projekt: Der Bolzplatz neben der Friedrich-Ebert-Schule an der Philippstraße wird zu einem modernen Jugendspielplatz umgebaut. Die Bauarbeiten sollen Anfang März beginnen. Dort entsteht eine multifunktionale Spielfläche, die gemeinsam mit den zukünftigen Nutzern der Friedrich-Ebert-Schule entworfen wurde. Die Jugendlichen zeigten reges Interesse. Das hat in Ratingen bereits Tradition, dass Kinder und Jugendliche in die Planungen einbezogen werden – wie etwa beim Dirt-Bike-Parcours in Hösel.