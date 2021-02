Heiligenhaus: Polizei hatte viele Helfer : Suche nach vermisster Frau nimmt ein glückliches Ende

Heiligenhaus Bis in die späten Abendstunden des Donnerstag lief in Heiligenhaus die groß angelegte Suche nach einer 78 Jahre alten, demenzkranken Frau. Dann konnte die Polizei das glückliche Ende der Suche melden.

(köh) Die an Demenz erkrankte Frau war gegen 12 Uhr im Bereich der Ruhrstraße verschwunden und seitdem nicht mehr gesehen worden.

Der Frau geht es den Umständen entsprechend glücklicherweise gut – sie benötigte nicht einmal eine ärztliche Behandlung. Noch am Abend wurde sie zurück nach Hause gebracht.

Das war geschehen: Gegen 12 Uhr am Donnerstag war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann im Bereich der Ruhrstraße am dortigen Übergang zum Panoramaradweg unterwegs. Im Bereich eines Restaurants „Jagdhütte") verloren sich die beiden jedoch aus den Augen. Der Mann suchte zunächst selbst, erfolglos. Am späten Nachmittag wurde die Polizei eingeschaltet. Hierbei wurden auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund eingesetzt.n.