Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert klettert wieder über 70

Kreis Mettmann 84 Neuerkrankungen und drei Todesfälle meldet der Kreis Mettmann für Donnerstag. Die Zahl der an Covid19 Erkrankten liegt aktuell um 37 unter der vom 18. Februar.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 624 Infizierte, 47 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 55 (+5; 8 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Haan 38 (-2; 1 Neuerkrankung, 3 genesen), in Heiligenhaus 56 (+5; 7 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Hilden 72 (-2; 6 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Langenfeld 91 (+5; 8 Neuerkrankungen, 2 gnesen), in Mettmann 55 (unverändert; 5 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Monheim 36 (+5; 10 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Ratingen 71 (+14; 17 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Velbert 127 (+19; 22 Neuerkrankungen, 2 genesen) und in Wülfrath 23 (-2; 0 neu, 1 genesen).