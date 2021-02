Ratingen : Stadt bietet kontaktlose Ausgabe von gelben Säcken

Ratingen Da Apotheken und Lebensmittelläden noch geöffnet sind, können Bürger neben den beiden Interims-Ausgabestandorten weitere Ausgabestellen für gelbe Säcke im Stadtgebiet aufsuchen.

(kle) Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung vieler Geschäfte sind einige Ausgabestellen für gelbe Säcke im Stadtgebiet weggefallen. In Lintorf gab es zuletzt gar keine Ausgabestelle mehr, in Mitte nur noch eine. Die Verwaltung hat nun vorübergehend für Abhilfe gesorgt, die eine kontaktlose Ausgabe ermöglicht: Ab sofort stehen an der Lintorfer Straße 38 (alte Feuerwache) sowie am Schulzentrum Lintorf, Duisburger Straße, im Bereich der Sporthalle jeweils 80-Liter-Tonnen bereit, an denen ein Schild „Gelbe Säcke“ angebracht ist. Durch Mitarbeiter vor Ort wird bei Bedarf nachgefüllt.