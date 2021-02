Fall in Heiligenhaus : Polizei ermittelt nach sexueller Nötigung

Nahe dem Panoramaradweg kam es am späten Donnerstagabend zu einem Fall von sexueller Nötigung. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

(köh) Gegen 22 Uhr war eine 43-Jährige in dem Waldgebiet gemeinsam mit Freundinnen und Familienangehörigen nahe dem Ilpwegs unterwegs, um sich an der Suche nach einer als vermisst gemeldeten Frau zu beteiligen. Als sich die Gruppe aufteilte, begegnete die Heiligenhauserin an der Straße „In der Theusen" einem Mann, dem sie von der Suche nach der Vermissten erzählte. Hierauf gab dieser vor, die Frau auf einem Feld gesehen zu haben. Er wolle sie dorthin führen.So lockte er (laut Polizei etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, blonde, gesträhnte Haare, T-Shirt) die Heiligenhauserin durch ein angrenzendes Waldstück, wo er sie laut Angaben der Frau plötzlich von hinten packte, zu Boden warf und sich auf sie kniete. Außerdem berührte er die Frau in Scham verletzender Weise.