Ratinger Innenstadt : BU: Gehwege sind wie ein Flickenteppich

Die Fraktion der BU will auch die optische Qualität der Gehwege in der Innenstadt verbessern. Foto: RP/Privat

Ratingen Die Bürger Union will für eine bessere Qualität auf Wegen sorgen und Mittel im Haushalt bereitstellen.

(kle) Die Fraktion der Bürger Union (BU) will die Qualität der Gehwege in der Innenstadt verbessern. Laut aktuellem Antrag sollen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils 100.000 Euro budgetiert werden, um sukzessive die Pflasterung der Gehwege in dafür infrage kommenden Straßen (zunächst im Bereich der Ratinger Innenstadt innerhalb des städtischen Verkehrsringes) zu erneuern.