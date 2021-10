Lesung in Ratingen : Norbert Scheuer liest aus „Winterbienen“

Ratingen Zweimal musste die Lesung von Norbert Scheuer abgesagt werden. Jetzt steht ein neuer Termin fest. Am Dienstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr liest der Eifeler Schriftsteller in der Kulturscheune im Haus zum Haus aus seinem Roman „Winterbienen“.

() Während im Januar 1944 über der Eifel britische und amerikanische Bomber kreisen, gerät der wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt nicht nur als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken über die Grenze, er verstrickt sich auch in Frauengeschichten. Mit großer Intensität erzählt Norbert Scheuer in „Winterbienen“ einfühlsam, präzise und spannend von einer Welt, die geprägt ist von Zerstörung und dem Wunsch nach einer friedlichen Zukunft.